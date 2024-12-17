O şahsa 20 yıla kadar hapis cezası talebi

Kayseri'de, akrabası olan kız çocuğunu taciz ettikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs hakkında dava açıldı. Şüpheli, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak.

O şahsa 20 yıla kadar hapis cezası talebi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de, akrabası olan kız çocuğunu taciz ettikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs hakkında dava açıldı. Şüpheli, ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak.

Kayseri’de geçtiğimiz 30 Haziran’da Melikgazi ilçesinde bulunan Eskişehir Bağları bölgesinde yabancı uyruklu I.A., akrabası olan M.A.’ya (7) cinsel tacizde bulundu. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda vatandaş sokağa çıkarak eylem yaparken, şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen I.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli I.A. hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kabul edilen iddianamede, I.A. hakkında ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Şahsın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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