O Viyadükte bir erkek cesedi daha bulundu

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan viyadükte bir erkek cesedi bulundu.

O Viyadükte bir erkek cesedi daha bulundu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan viyadükte bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tablakaya Mahallesi’nde bulunan Derevenk Viyadüğünde vatandaşlar hareketsiz şekilde yatan birini gördü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsın bulunduğu alana ulaşmak için yoğun çaba sarf ederken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde cesedin E.Ö.’ye (28) ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından E. Ö.’nün cansız bedenini iş makinesi yardımıyla viyadükten çıkartılıp, hastane morguna götürüldü. Ekiplerin, E.Ö.’nün intihar etmiş olabileceği üzerinde durduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

O Viyadükte bir erkek cesedi daha bulundu
O Viyadükte bir erkek cesedi daha bulundu
O Viyadükte bir erkek cesedi daha bulundu
O Viyadükte bir erkek cesedi daha bulundu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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