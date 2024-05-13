Obezitenin kanserle ilişkisi tespit edildi, en çok risk kadınlar ve Batı Karadeniz'de

İsveç’te yapılan araştırmada kanser vakalarının yüzde 40’ının aşırı kilo ile bağlantılı olduğunun belirlenmesi üzerine açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, "Bu çalışma Avrupa Obezite Kongresi’nde sunularak büyük yankı uyandırdı. Bizler de biraz şaşırdık açıkçası. Normalde bilinen 13 tane obezite ile ilişkili kanser hastalığının yanı sıra bu araştırmada yaklaşık 32 tane kanser rahatsızlığının obezite ile ilişkisi olduğu tespit edildi" dedi.

Obezite ile ilişkili normalde 13 kanser hastalığının bilindiğini, yapılan araştırmayla 32 kanser hastalığının obezite ile ilişkili olduğunun tespit edildiğini aktaran İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, 40 yıl boyunca 4 milyonun üzerinde insanla yapılan araştırma sonucunun kendilerini de şaşırttığını söyledi. Araştırmanın büyük yankı uyandırdığını aktaran Doç. Dr. Berk, "Avrupa Obezite Kongresi’nde son ayda yayınlanan çalışmanın verisi. Bizler de biraz şaşırdık açıkçası. Normalde bilinen 13 tane obezite ile ilişkili kanser hastalığının yanı sıra bu araştırmada yaklaşık 32 tane kanser rahatsızlığının obezite ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Yaklaşık 40 yıl boyunca 4 milyonun üzerinde insan takip edilerek bu sonuca varıldı. Araştırmacılar, obezite ile ilişkili kanser sayılarının bu şekilde artışını obezitenin son yıllarda tüm dünyada bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı bu çalışmayla. Obezite neden kansere neden oluyor? Biz bu konuda daha çok meme kanseri, böbrek kanseri gibi çok bilinen kanserlerle ilişkisini bilirken, bu araştırmayla birçok kanser vakasının da obezite ile ilişkili olduğunu görmüş olduk. Obezite ile ilişkili olarak kronik inflamasyonun ya da hormonal değişikliklerin bu kanser gelişiminde rol oynadığını düşünüyoruz. Bununla ilgili ileriki dönemde birçok araştırmanın yapılması ve ülkelerin obezite konusunda tedbir almaları gerekmektedir. Her 10 vakanın yaklaşık 4’ü obezite ile ilişkili olduğu saptanmış oldu bu çalışmayla. İsveç’te yapılan bu çalışma; Avrupa Obezite Kongresi’nde sunularak büyük yankı uyandırdı. Biz de obezitenin gerçek anlamda hem vücut sağlığı için önemli olduğunu hem de kanser vakalarının artışından sorumlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Obezite oranı en çok Batı Karadeniz ve Orta Anadolu’da"

Türkiye’de obezite oranının en çok kadınlarda olduğunu ve bölge insanı olarak da Batı Karadeniz’de görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Berk, "Türkiye’de obezite oranı en fazla yüzde 37’lerde kadınlarda tespit edilmiştir. Erkeklerde ise obezite oranı yüzde 24’lerdedir. En fazla obezite oranımız Batı Karadeniz’de iken Orta Anadolu’daki insanlarımız obezitede ikinci sırada yer almaktadır. Obezite ile ilişkili olarak en çok tespit edilen kanserlerden meme kanseri yıllardır bilinmekteydi. Obezitedeki hormonal dengelerin bozulması, östrojen hormonunun artışı meme kanserinin gelişiminde esas rol oynamaktadır. Veya meme kanseri olmuş bir kişinin yaşamı boyunca obez halde olması, hastalığın tekrarlama riskini artırdığı bilimsel verilerle gösterilmiştir. O nedenle mümkün olduğu kadar obeziteyle mücadele etmek, hastalanmamak, hastalandıktan sonra da obeziteyi bertaraf etmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

Beslenme ve egzersiz önemli

Obezite ile mücadelede beslenme ve egzersizin önemine de değinen İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk, "Obeziteden korunmak için en önemli şey yediklerimizin içeriği ve dengeli beslenme. Bunun yanı sıra vücudun mutlaka harekete ve egzersize ihtiyacı vardır. Obeziteyi bertaraf etmek için hem yediklerimizi hem de günlük aktivitelerimizi mutlaka planlamamız gerekmektedir. Özellikle egzersizler, düşük yağ içerikli besinlerle beslenmeler obeziteyi önlemenin temel taşlarını oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.