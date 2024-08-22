OBM'den Yangın önleme Uyarısı

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, bölgede hava sıcaklıklarında artış beklendiğini hatırlatarak vatandaşlara orman ve anız yangınlarına karşı önlemli olması uyarısında bulundu.

OBM'den Yangın önleme Uyarısı

Türkiye genelinde hafta başından itibaren hava sıcaklıkları tekrar yükselişe geçti. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde ve Kayseri’de de orman ve anızlık yangınlarında artış görüldü. Artan yangın olayları ve yüksek hava sıcaklıklarıyla birlikte Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu. 

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü, yaptığı paylaşımda; 

“Lütfen Dikkat, Meteorolojik verilere göre bölgemizde; yüksek hava sıcaklıkları beklendiğinden Orman ve anız yangınlarına neden olabilecek davranışlardan uzak duralım.
-Anız yakma, -Atıkları topla, -İzmarit atma, - ateş yakma” uyarılarında bulunuldu.

Haber Merkezi

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