Öğrenciler 125 Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Mustafa Kemal Ortaokulu'nun bu yıl 2. kez düzenlediği Ramazan iaşe yardımı kampanyasında, öğretmenler ve hayırseverler 375 bin lira topladı. Bu yardımlarla, 3 bin lira değerinde 125 Ramazan kolisi, yardıma muhtaç öğrencilere ulaştırıldı.
Mustafa Kemal Ortaokulu, bu yıl ikinci kez düzenlediği Ramazan iaşe yardımı kampanyasında, öğretmenler ve hayırseverlerin katkılarıyla 375 bin lira topladı. Elde edilen yardımlarla, 3 bin lira değerinde 125 Ramazan kolisi, yardıma muhtaç öğrencilere ulaştırıldı. Okul Müdürü Sinan Gündüz, kolilerin dağıtımında görev alan öğretmenlere ve öğrencilere gösterdikleri hassasiyet ve fedakarlık için teşekkür etti.