Öğrenciler 125 Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Mustafa Kemal Ortaokulu, bu yıl ikinci kez düzenlediği Ramazan iaşe yardımı kampanyasında, öğretmenler ve hayırseverlerin katkılarıyla 375 bin lira topladı. Elde edilen yardımlarla, 3 bin lira değerinde 125 Ramazan kolisi, yardıma muhtaç öğrencilere ulaştırıldı. Okul Müdürü Sinan Gündüz, kolilerin dağıtımında görev alan öğretmenlere ve öğrencilere gösterdikleri hassasiyet ve fedakarlık için teşekkür etti.