Vekil Cıngı, gençleri MEB Robot Yarışması'na davet etti

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en büyük teknoloji yarışmalarından biri olan MEB Robot Yarışması’na Türkiye genelinden yaklaşık 10 bin kişi ile 30 farklı ülkeden katılım bekleniyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, yarışmada 15 farklı kategoride robot kolu, su altı cihazları ve insansız araçlar gibi ileri teknoloji ürünlerinin sergileneceğini belirtti. Ayrıca, Cıngı, tüm meslek lisesi öğrencilerini bu önemli etkinliğe davet ederek, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve Türkiye’nin yerli ve milli üretim gücüne katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.