Öğrenciler de kadına şiddete 'hayır' dedi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ortaokul öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde siyah kıyafet giyip mor kurdele takarak kadına yönelik şiddete 'hayır' dedi.

Öğrenciler de kadına şiddete 'hayır' dedi
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde ortaokul öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde siyah kıyafet giyip mor kurdele takarak kadına yönelik şiddete ‘hayır’ dedi.

Akdağmadeni Kaymakam Mehmet Tahir, İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Barış Ünal, son günlerde artan kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. “Kadına şiddete hayır” projesi çerçevesinde siyah renk elbise giyen öğretmen ve öğrenciler sınıflara girerken mor kurdele taktı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler ve velilere broşür dağıtıldı, katılımcılar kadına yönelik şiddete karşı bilgilendirildi.

İHA
Kayseri Gündem

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