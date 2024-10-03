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Öğrencilerden Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde 'Doğa yürüyüşü ve Çevre temizliği' etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Şehit komandolar Caddesi, Seyir Tepesi, Salur Bayırı, Han Mahallesi, Yukarı Talas ve Osmanlı Sokağı güzergahında yürüyüş yapan ekip aynı zamanda güzergah üzerinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Doğa Yürüyüşü ve Çevre Temizliği etkinliği
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde ‘Doğa yürüyüşü ve Çevre temizliği’ etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Şehit komandolar Caddesi, Seyir Tepesi, Salur Bayırı, Han Mahallesi, Yukarı Talas ve Osmanlı Sokağı güzergahında yürüyüş yapan ekip aynı zamanda güzergah üzerinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri hem doğa yürüyüşü hem de çevre temizliği yaptı. Katılımın yüksek olduğu etkinlik sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Etkinlik hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ders Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdik. Yamaç paraşütü iniş alanından başlayıp Şehit Komandolar Caddesi güzergahından devam eden yürüyüşümüz sonrasında Seyir Tepesi, Balur Bayırı, Han Mahallesi, Harman Mahallesi Yukarı Talas ve Osmanlı Sokağı güzergahında devam etti. Güzergah boyunca doğaya atılan çöpleri toplayarak çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimize bu gerçekleştirdikleri örnek davranış için teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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