Öğretmen ders esnasında veli tarafından darp edildi, aracına zarar verildi

İddiaya göre Melikgazi Turgut Özal İlköğretim okulunda bir sınıf öğretmeni öğrencileriyle birlikte beden eğitimi dersindeyken eski öğrencisinin velisi tarafından darp edildi. Okul müdürünün okula daha sonra geldiği iddia edilirken saldırgan veli ayırmak isteyen öğretmenlere ‘üzerimde silah var yaklaşmayın’ şeklinde tehdit ederek darp girişimine devam ettiği öne sürüldü. Ayrıca ‘öğretmenime vuramazsın’ diyen bir öğrenciyi de darp ettiği öne sürülen veli daha sonra sınıf öğretmeninin aracına zarar verdi. Polisin okula gelmesiyle sınıf öğretmeni Selimiye Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma ise savcılık tarafından sürüyor.

'ÖNLÜK KANA BULANDI'

Öte yandan Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Afşar konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Bugün Kayseri Melikgazi Turgut Özal İlkokulu’ndayız. Bugün maalesef bir öğretmenimiz daha şiddete maruz kaldı. Öğretmenin suçu öğrenciyi evladı gibi görerek, emanete sahip çıkmak mıdır? Daha 2 hafta öncesin de Türkiye genelinde yaptığımız eylemler de önlük kana bulandı dedik. Ama maalesef bin kişinin yaşadığı bir yerde bir tane güvenlik görevlisinin olmaması bir öğretmenimizin daha canına mal olacaktı. Bu kana bulanmış önlüğü Milli Eğitim Bakanı’na göndermek üzere çıkartıyoruz biz öğretmen olarak okullar da can güvenliğimiz yoksa, nerede olacak merak ediyoruz” diye konuştu.