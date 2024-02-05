Öğretmen, tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla yaraladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kadın tartıştığı öğretmeni, müdür yardımcısı odasında tabancayla yaraladı.

Öğretmen, tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla yaraladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kadın tartıştığı öğretmeni, müdür yardımcısı odasında tabancayla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5243. Sokak üzerinde bulunan Şehit Haldun Ateş Ortaokulu’nda meydana gelen olayda; öğretmen K.Ç.K. ile Ş.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A. yanında bulunan tabancayla K.Ç.K’ya ateş etti. K.Ç.K. kafasını sıyıran mermiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de K.Ç.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; şüpheli Ş.A. suç aletiyle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğretmen, tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla yaraladı
Öğretmen, tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla yaraladı
Öğretmen, tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla yaraladı
Öğretmen, tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla yaraladı
İHA
Kayseri Gündem

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Öğretmen, tartıştığı öğretmeni okulda tabancayla yaraladı
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