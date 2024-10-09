Öğretmen feci kazada can verdi
Kayseri'de meydana gelen feci kazada Mahzemin İmamhatip Ortakulu öğretmenlerinden 1'i ağır 3 öğretmen yaralanırken 1 öğretmen de yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Araçların çarpıştığı feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde bulunan Mahzemin İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Öğretmen Hasan Kale ise yaşamını yitirdi.
Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öğretmenin yaşamını yitirdiği kazada araç sürücüsü de vefat etti
Kaza saat 17.30 sıralarında Ankara - Kayseri Karayolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan H.K., O.M., C.Y., Ö.Ç. iddiaya göre, okul çıkışı Y.K.’nın hafif ticari aracına bindi.
Ana yola dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. idaresindeki kamyon çarpıştı. Kamyon çarpmanın etkisiyle takla atarak tarım arazisine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri öğretmenlerden H.K.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Hafif ticari araç sürücüsü Y.K.’de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.