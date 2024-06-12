Öğretmenler üzerinden açılan sahte kurs iddiası

Öğretmenlerin bilgisi olmadan TC kimlik numaraları alınarak halk eğitim ve belediye  veya halk eğitim ve okullar iş birliği ile değişik adlarda kurslar açıldığı iddiaları üzerine Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Afşar, 'Bu bilgilerin izinsiz paylaşılması suç değil mi? Sadece 3 kurstan devletin yaklaşık bugün ki değeriyle 54 bin lira zararını kim ödeyecek. Böyle bilmediğimiz kaç kurs var. Devletimizin zararı kaç milyon veya kaç TL. bu kurslar kimler için neden açılıyor. Yüce Türk milleti adına Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi olarak soruyor ve yetkililerden cevap bekliyoruz' dedi. 

Öğretmenler üzerinden açılan sahte kurs iddiası

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi öğretmenlerin kimlik bilgileri alınarak kurs açıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili yetkililerden cevap beklediklerini söyleyen Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Afşar, “Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi olarak daha önce Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Merkezi Kocaeli Şubemizin ülke gündemine taşıdığı Halk Eğitim Kurslarıyla ilgili Kayseri’de durum nedir dedik ve küçük bir çalışma yaptık. Kayserimizde öğretmenin bilgisi olmadan öğretmenlere pilates, aerobik, cümbüş kursları açıldığı iddia edilmektedir. İddialar doğru ise bu kurslar açılırken öğretmenlerimizin kimlik bilgilerine nereden ve nasıl ulaşıldı. Bu bilgilerin izinsiz paylaşılması suç değil mi? Sadece 3 kurstan devletin yaklaşık bugün ki değeriyle 54 bin lira zararını kim ödeyecek? Böyle bilmediğimiz kaç kurs var. Devletimizin zararı kaç milyon veya kaç TL? Bu kurslar kimler için neden açılıyor? Yüce Türk milleti adına Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şubesi olarak soruyor ve yetkililerden cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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