Kayserili Şair Hacı Kısır KonYa'da ağırlandı

Konservatuar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Gönül tarafından bestelenen eserlerin icrasını Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Takımı yaptı. Mevlana meydanında yapılan programı geniş bir izleyici kitlesi takip etti.

SEYYİD BURHANEDDİN HAZRETLERİ DİYARINDAN MEVLANA CELALEDDİN RUMÎ DİYARINA GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Seyyid Burhaneddin Hazretleri diyarı Kayseri'de kaleme alınan şiirlerin, Mevlana Cellaleddin Rumî diyarı Konya'da bestelenmesi, Mevlana meydanında icra edilmesi, eserlere bizzatihi Türkiye'nin en büyük mehter takımlarından Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Birliği'nin ses vermesi kat kat açılmış bir gül gibi idi. Üniversite, sanat, tarih, şuur ve mehterin buluşmasına vesile olan Geleneksel Türk Müziği Günleri Festivali ; litaratürlere yeni mehter marşlar kazandırarak, milli hafızayada üst seviyede hizmet etmiştir. Kendisini bir konservatuardan ziyade popüler kültüre karşı Türk Müziği bayrağını kaldıran, dalgalandıran bir kale olarak gören Necmettin Erbakan Üniversitesinin bu duruş ve düşüncesi takdire şayandır.

ŞAİR YAZAR HACI KISIR 4. TÜRK MÜZİĞİ GÜNLERİNE DAİR GÖZLEMLERİNİ ANLATTI

Öncelikle yüksek bir milli şuur ile bizi bagrına basan Maneviyat şehri, Mevlana yurdu Konya'mıza, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu beyefendiye ve yönetimine , Necmettin Erbakan Üniversitesi Konservatuar Bölüm Başkanı Prof. Dr Mehmet Gönül beyefendiye, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğine ve tüm 4. Türk Müziği katılımcılarına teşekkürlerimi sunuyorum. Şiirin, şuurun, kadim medeniyetinizin harmanlandığı, Mevlana' nın cihanşumül düsturu ile Türk Müziğinin adeta kıyam durdugu, ilim ve sanat kardeşliğinin yüreklere mühür vurduğu bu programı tasvir çok zor. Türk Müziği günleri anlatılmaz, yaşanır ifadelerini kullanan Şair Yazar Hacı Kısır, Necmettin Erbakan Üniversitesi Konservatuar Bölümü ile Ulusal ve Uluslarası ölçekte yeni projeler yapacaklarını söyledi.