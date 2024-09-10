Öğretmenler ve veliler okullarını yenilediler

Kenar bir mahallede bulunan okullarını, idareci, ğretmen ve veli işbirliği ile baştan sona yenileyen Alsancak Şehit Osman Çelik İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Rafet Ural, yaz tatilinde durmaksızın çalıştıklarını vurgulayarak, okullarını baştan sona güzelleştirdiklerini ifade etti.

Oturup sızlanmadan ve her şeyi devletten beklemeden elbirlik yaparak okulun en acil ihtiyaçlarını gidermek için okullarını güzelleştirdiklerini belirten Okul Müdürü Rafet Ural, yaz döneminde yaptıkları yenilikleri şu şekilde sıraladı:



1- Okul istinat duvarı üzerine tel çit yapımı.

2- Ek hizmetli personel ve Güvenlik Personeli temini.

3- Dış Giriş uzatılıp bazalt taş kaplaması.

4- İkinci giriş kapısı fotoselli otomatik kapı takıldı.

5- Okul iç cephe (Sınıflar -koridor) boyası yapıldı.

6- Şehit köşesi,Atatürk köşesi modern olarak yapıldı

7- Zemin giriş (100 metre) seramik kaplama yapıldı.

8- Zemin kapılar giydirme yapıldı.

9- Tüm merdivenlerimiz (Zemin+ 3 kat) seramik yapıldı.

10- Sınıf isimlikleri modern olarak yeniledik.

11- Dış cephe boya tamiri ve serpme kısımları yeniledik.

12- Tüm banklar, kamelya, dış kapılar boyandı.

13- Zemin aydınlatma, duvar kağıdı, mescid halı , vb.

Alsancak Şehit Osman Çelik İlk ve Orta Okulu Müdürü Rafet Ural şunları söyledi: "En dıştan içeriye doğru gözünüzün gördüğü hemen hemen her şeyi yeniledik. Nasıl yaptık; en büyük destekçimiz harika bir idari ve öğretmen kadrosu olmasıydı. Ben sadece iletişimi ve sinerjiyi güçlü tutmaya çalıştım. Bakanlığın verdiği ödenek, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlerimizin desteği, hayır sahibi dostlar, işçilik konusunda yardım eden veli ve arkadaşlar, idareci arkadaşlar sağolsunlar. Maddi olarak ne zaman dara düşsek muhakkak telefonum çaldı. Birileri bizi buldu veya biz onları bulduk.

Yorulduk ama değdi. Pazartesi günü gururla kürsüye çıktık ve öğrencilerimize daha kaliteli bir mekan sunmanın keyfi ile hep beraber yeni eğitim ve öğretim dönemini temiz ve ferah ortamımızda başlattık."