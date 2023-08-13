Okan Buruk: 'Daha kaliteli işler yapabilirdik'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından, Daha kaliteli işler yapabilirdik dedi.

PAYLAŞ
  • 13.08.2023 01:27
  • Güncelleme: 13.08.2023 10:55
Okan Buruk: 'Daha kaliteli işler yapabilirdik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçının ardından, "Daha kaliteli işler yapabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "Hem sakatlıklar hem sıcak havanın etkisi oyuncular üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Maçın geneline baktığımızda daha kaliteli işler yapabilirdik. Zaman zaman kalitemizin altında top kayıpları yaptık. Ama her şeye rağmen bugünü kazanarak bitirmemiz gerekiyordu" dedi.

"Kazanarak başlamak istiyorduk"

Her şeye rağmen maçı kazanarak bitirmeleri gerektiğini ifade eden Buruk, "Sezonun ilk karşılaşması, burada kazanarak başlamak istiyorduk. 4 gün önce oynadığımız Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı sonrası ona yakın bir 11 ile başladık. Oyunun genelinde net pozisyonlara girsek de rakibimize verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimiz, maçın son dakikasına kadar mücadele etti. Zorlu hava şartları vardı, tüm futbolcular için sıcaklık çok yüksekti. Zaman zaman oyunu engelledi. Özellikle ikinci devre çok fazla oyun durdu. Hem sakatlıklar hem sıcak havanın etkisi oyuncular üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Maçın geneline baktığımızda daha kaliteli işler yapabilirdik. Zaman zaman kalitemizin altında top kayıpları yaptık. Özellikle rakip kaleye yakın yerlerde skora daha net şekilde gidebilecek aksiyonlar alabilirdik. Bugünün genelinde tabii ki ilk maç, hazırlanan bir takımız. Çok fazla geç gelen oyuncularımız var, ilk defa oynayan oyuncularımız var. Ama her şeye rağmen bugünü kazanarak bitirmemiz gerekiyordu. Kazanamadığımız için üzgünüz. Salı günü bir maç daha oynayacağız. Orada inşallah turu geçerek hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Bir sonraki maç daha iyi duruma geliyoruz, ondan sonraki maçta daha iyi duruma geleceğiz. Hedefimiz tabii ki hem Şampiyonlar Ligi’ne girmek hem de ligdeki geçen seneki şampiyonluğu tekrar yaşamak. O yüzden bu oyunun daha üzerine koymamız gerekiyor. Galatasaray taraftarının beklentisi de bu oyunun daha üstü. Önce oyuncuları sonra oyunumuzu daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kükürt dağında yangın

Kükürt dağında yangın

Wakeboard Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Wakeboard Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Kayserili cimnastikçi Mustafa Yiğit Türkiye Şampiyonu oldu

Kayserili cimnastikçi Mustafa Yiğit Türkiye Şampiyonu oldu

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Akit Gazetesi'nden Erciyes Plajına eleştiri

Akit Gazetesi'nden Erciyes Plajına eleştiri

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

5
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Bizim için Galatasaray ile İstanbulspor'un farkı yok'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Bizim için Galatasaray ile İstanbulspor'un farkı yok'

DAHA FAZLA
Çağdaş Atan: 'Bizim güzel hayallerimiz var'

Çağdaş Atan: 'Bizim güzel hayallerimiz var'

Okan Buruk: 'Daha kaliteli işler yapabilirdik'

Okan Buruk: 'Daha kaliteli işler yapabilirdik'

Başkan Cebeci, 'İstanbul'dan Develi'ye Seyrani'yi anmaya geldik'

Başkan Cebeci, “İstanbul’dan Develi’ye Seyrani’yi anmaya geldik”

Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Kayseri ilinin üzerinde bulunduğu aktif Ecemiş fayı stres biriktiriyor

Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklama: Kayseri ilinin üzerinde bulunduğu aktif Ecemiş fayı stres biriktiriyor

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışları yapıldı

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışları yapıldı