Başkan Cebeci, “İstanbul’dan Develi’ye Seyrani’yi anmaya geldik”

Develi Belediyesi tarafından 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 39. Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali 10 Ağustos’ta başladı. Festivale İstanbul’dan gelen İstanbul Develi ve Yöresi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Cebeci festivalde Aşık Seyrani için şiirler okudu.

Kayseri’yi her zaman düşündükleri belirten Cebeci, “Bizler Seyrani’yi anmaya geldik. İstanbul’da yaşıyoruz. Develi derneklerimizin Seyrani Kampüsü, Öğretmenevi gibi birçok projenin başlangıç yeri İstanbul’dur. Genç Develiler Başkanı Cengiz Avcılar ve onun üzerinde Develi köy dernekleriyle birlikte yaptığımız etkinlikler, çeşitli toplantılar var. Binin üzerinde öğrenciye burs veriyoruz. Hayırseverler desteğiyle, Kayserili, Develili öğrencilere burs veriyoruz” şeklinde konuştu.

Aşık Seyrani Festivali için Kayseri’ye gelen İstanbul Genç Develililer Dernek Başkanı Cengiz Avcılar, Aşık Seyrani’nin, Develi’nin simgesi olduğunu ve Seyrani’nin izinden gittiklerini dile getirdi. Develi sevgisini İstanbul’da yaşattıklarını belirten Avcılar, “Dediğimiz gibi biz İstanbul’dan Develi’ye uzanan bir sevgi köprüsüyüz. İstanbul’da Develi dernekleri olarak 14 mahalle derneğimizle birlikte Develi yöresi ve Genç Develiler Derneği olarak oradaki hemşehirlerimize, buradaki öğrencilerimize elimizden gelen her türlü yardımı ayrıca başkanımızın da dediği gibi gerek Seyrani Kampüsü’nün yapılmasında gerekse diğer yatırımlarda da oradaki hayırsever hemşehirlerimizle biz Develi’yi her zaman baş tacı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.