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Okul Müdürü ve öğretmenler okullarını yenilediler

Kocasinan Şeker İlkokulu Müdürü Osman Akdemir ve öğretmenleri elbirliği yaparak, okulun kapılarını yenileyip duvarlarını boyayarak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdiler.

Okul Müdürü ve öğretmenler okullarını yenilediler

Kocasinan İlçesi Şeker Fabrikası yanında bulunan Şeker İlkokulu idarecileri ve öğretmenleri, iç kapılarının tamamı yenilenen okullarının duvarlarını elbirliği ile boyayarak eğitim dönemine hazır hale getirdiler.

Okul Müdürü OsmanAkdemir, 'Sınıf kapılarını yenileyerek, okulun bölümlerini el birliğiyle boyayarak okulumuzu Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin en iyi şekilde uygulanacağı eğitim yuvası haline getirdik. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Okul Müdürü ve öğretmenler okullarını yenilediler

Haber Merkezi

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