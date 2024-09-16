Okul servislerinde ve yaya geçitlerinde sıkı denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çocukların eğitim kurumlarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servisleri, yaya geçitleri ve okul geçitlerinde denetimler gerçekleştiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücülere uyarı yapılarak, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çocuklarımızın güvenle eğitim kurumlarına ulaşmaları amacıyla okul servisleri ile yaya ve okul geçitlerinde yapılan denetimlerimiz devam etmektedir. Lütfen, yaya ve okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarından geçiş yapmakta olan yaya ve öğrencilerimize öncelik verelim, araçların hızını azaltalım. Yeni Eğitim ve Öğretim yılında bütün öğrencilerimize başarılar dileriz" denildi.