Okul servislerinde ve yaya geçitlerinde sıkı denetim

Kayseri'de trafik ekipleri tarafından çocukların eğitim kurumlarına güvenli bir şekilde  ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servisleri, yaya geçitleri ve okul geçitlerinde denetimler yapıldı.

Okul servislerinde ve yaya geçitlerinde sıkı denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından çocukların eğitim kurumlarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servisleri, yaya geçitleri ve okul geçitlerinde denetimler gerçekleştiriliyor. 

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürücülere uyarı yapılarak, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce çocuklarımızın güvenle eğitim kurumlarına ulaşmaları amacıyla okul servisleri ile yaya ve okul geçitlerinde yapılan denetimlerimiz devam etmektedir. Lütfen, yaya ve okul geçitleri ile kavşak giriş ve çıkışlarından geçiş yapmakta olan yaya ve öğrencilerimize öncelik verelim, araçların hızını azaltalım. Yeni Eğitim ve Öğretim yılında bütün öğrencilerimize başarılar dileriz" denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gönüllü Kuruluşlar Gazzeli Misafirini Ağırladı
Gönüllü Kuruluşlar Gazzeli Misafirini Ağırladı
'TAREM çok kıymetli'
'TAREM çok kıymetli'
Kayseri, Avrasya'nın en prestijli toplu taşıma konferansına ev sahipliği yapıyor
Kayseri, Avrasya'nın en prestijli toplu taşıma konferansına ev sahipliği yapıyor
Kamu Kurumlarında yapay zeka kullanımı belli oldu
Kamu Kurumlarında yapay zeka kullanımı belli oldu
Büyükşehir'den 11 bin öğrenciye 11 milyon TL'lik kırtasiye desteği
Büyükşehir'den 11 bin öğrenciye 11 milyon TL'lik kırtasiye desteği
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı:  'İnsanların, şerefine, onuruna dil uzatırsanız o dili bir gün biri keser'
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı:  "İnsanların, şerefine, onuruna dil uzatırsanız o dili bir gün biri keser"