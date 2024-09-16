10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında ’konutta silahla yağma’ ve ’dolandırıcılık’ suçlarından 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P.’nin (46) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.P., cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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