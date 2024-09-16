10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kayseri'de 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kayseri’de 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; polis ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında ’konutta silahla yağma’ ve ’dolandırıcılık’ suçlarından 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P.’nin (46) adresini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.P., cezaevine teslim edildi.