Okul sporlarında Kayseri'ye 7 madalya

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular toplamda 7 madalya kazandı.

Okul sporlarında Kayseri'ye 7 madalya
Kayseri GündemEditör

Sinop’ta düzenlenen Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden sporcular toplamda 7 madalya kazandı.

Okul Sporları Muay Thai Yıldızlar Türkiye Şampiyonası büyük bir katılım ile Sinop’ta gerçekleştirildi. Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere toplamda 7 madalya kazandı. Ayşegül Açık’ın 33 kiloda Türkiye şampiyonu olduğu yarışmalarda Kayserili sporcuların elde ettiği dereceler şu şekilde:

33 kiloda Ayşegül Açık Türkiye Şampiyonu

33 kiloda Yağmur Sönmez Türkiye ikincisi

54 kiloda Mert Hüseyin Taştan Türkiye ikincisi

45 kiloda Ömer Haspolat Türkiye üçüncüsü

54 kiloda Liliyan Tumi Türkiye üçüncüsü

57 kiloda Fatma Aslandoğan Türkiye üçüncüsü

67 kiloda Yağız Kaan Koç Türkiye üçüncüsü

Okul sporlarında Kayseri'ye 7 madalya
Okul sporlarında Kayseri'ye 7 madalya
İHA
Kayseri Gündem

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