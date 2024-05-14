  • Haberler
  • Asayiş
  • Okulda öğretmeni vuran kadın neden vurduğunu anlattı

Okulda öğretmeni vuran kadın neden vurduğunu anlattı

Kayseri'de sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmeni çalıştığı okulda silahla vurarak yaralayan kadın hakim karşısına çıktı.

Okulda öğretmeni vuran kadın neden vurduğunu anlattı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de sınıf öğretmeni olarak görev yapan öğretmeni çalıştığı okulda silahla vurarak yaralayan kadın hakim karşısına çıktı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık olan 4 çocuk annesi Ş.A. (31), kucağında bebeğiyle katıldı. Müşteki K.Ç.K. duruşmada hazır bulunmazken, taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanık savunmasında, müştekinin kendisinin kızının öğretmeni olduğunu ve 2,5 yıldır birlikte olduklarını ifade etti. Sanık Ş.A., müştekinin kendisine önceleri "Eşini boşa, evlenelim" dediğini iddia ederek, hamile olduğunu öğrendikten sonra bebeği aldırmamasını istediğini ancak bebeğin doğumundan sonra tavırlarının değiştiğini belirtti. Ayrıca, müştekinin kendisini tehdit ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu ve şiddet uyguladığını söyledi. Sanık, olay günü müştekinin görev yaptığı okula gittiğini ve müdür yardımcısının odasında kendisini darbetmeye kalkınca silahı kendisine doğrultmak isterken kaza ile ateş aldığını söyledi. Mağdur avukatı ise müvekkilinin sanıktan şikayetçi olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’ndeki bir okulda 5 Şubat 2024 gerçekleşmişti. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırılırken, saldırgan kadın ise olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Okulda öğretmeni vuran kadın neden vurduğunu anlattı
Okulda öğretmeni vuran kadın neden vurduğunu anlattı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Vali Gökmen Çiçek: 'Fuar, Kayseri'nin huzuru açısından da çok önemli'
Vali Gökmen Çiçek: “Fuar, Kayseri’nin huzuru açısından da çok önemli”
AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı: 'Tek başına bir fuar işsizlik problemlerini çözmez'
AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı: “Tek başına bir fuar işsizlik problemlerini çözmez”
AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı yapıldı
AGÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 'Ortadoğu'da Sürdürülebilirlik' çalıştayı yapıldı
Şaban Çopuroğlu: 'Kayseri'nin talepleri için bakanlık bakanlık gezmeye devam edeceğiz'
Şaban Çopuroğlu: 'Kayseri'nin talepleri için bakanlık bakanlık gezmeye devam edeceğiz'
Kayseri'nin o ilçesine 2 müze 1 konukevi yapılacak
Kayseri'nin o ilçesine 2 müze 1 konukevi yapılacak
CHP'li Özgür Özer: 'Kayseri parsel parsel satılıyor'
CHP’li Özgür Özer: “Kayseri parsel parsel satılıyor”