Okullarda yeni dönem Öğretmenlerde derse telefonla giremeyecek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin okullarda cep telefonuyla derse giremeyeceğini açıkladı. Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.
- 05.09.2023 12:43
- Güncelleme: 05.09.2023 12:43
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başlayacak olan yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yaptığı açıklamalarda ‘öğrenciler okullara telefon getiremeyecek’ iddialarına da cevap verdi. Tekin, yeni eğitim-öğretim dönem öncesi öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini açıkladı.
1ha
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