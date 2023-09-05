Okullarda yeni dönem Öğretmenlerde derse telefonla giremeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başlayacak olan yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, yaptığı açıklamalarda ‘öğrenciler okullara telefon getiremeyecek’ iddialarına da cevap verdi. Tekin, yeni eğitim-öğretim dönem öncesi öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini açıkladı.