Old Money Stili Hakkında Merak Edilenler

Old Money Nedir?

Old Money stili, sadeliği ve zenginliği bir arada yansıtan bir moda akımıdır. Geçmişteki köklü ve zengin ailelerin giyim tarzlarından ilham alınarak başlatılan bu akımda kaliteli görünüm ön plandadır. Bu doğrultuda Old Money stilinde abartıdan ziyade mütevazi, şık ve sofistike bir tarz yakalamak amaçlanır. Çünkü Old Money kültürü varlığı sadece maddi değil aynı zamanda kültürel birikimle ölçüldüğü bir anlayışa dayanır.

Old Money Stilinin Özellikleri

Daha önce de belirttiğimiz gibi "Old Money" modasında sadelik ve zarafet ön plandadır. Bu doğrultuda gösterişten uzak, kaliteli ve dayanıklı parçalar tercih edilir. Modası geçmeyecek klasik kesimler, doğal kumaşlar ve nötr renkler bu stilin vazgeçilmezleridir. Yani Old Money tarzında takip edilen moda akımlarından ziyade, zamansız ve her dönemde giyilebilecek parçalar tercih edilmektedir. Bununla birlikte Old Money giyim ürünleri kaliteli ve uzun ömürlü kullanıma sahip olmalıdır. Bu doğrultuda her dönem değerlendirilen kumaşlardan tasarlanan parçalar değerlendirilebilir.

Old Money Kombini Oluşturmak İçin Hangi Parçalar Seçilebilir?

Old Money akımı demek zamanı geçmeyen parçaların zarif bir şekilde yansıtılması demektir. Yani Old Money tarzı oluşturabilmek için vintage ve klasik tasarımlara sahip ürünler tercih edilebilir. Hem kadın hem de erkek giyimin temel parçaları arasında bulunan kıyafetleri bu tarzda değerlendirmek mümkün. Old Money stilini oluşturmak için olmazsa olmaz parçaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Trikolar ve Kazaklar

Kaşmir ya da yün gibi doğal malzemelerden yapılmış kazaklar, bu stilin temel taşlarından biridir. Trikolar sade tonlarda ve dönemsel tasarımlardan esinlenen desenlerle seçilir. Özellikle V yakalı kazaklar veya polo yaka trikolar, erkek ve kadınlar için bu stilin vazgeçilmezlerindendir. Bununla birlikte farklı renklerle tasarlanmış baklava desenli kazak ve triko çeşitleri de hareketli bir Old Money görünümü yakalamaya yardımcı olabilir.

Düz Kesim Pantolonlar ve Etekler

Kadınlar ve erkekler için düz kesim pantolonlar, "Old Money" modasında sıkça kullanılır. Siyah, gri veya bej gibi nötr tonlar klasik ve sade bir bir tarz yakalamak için ideal olabilir. Bununla birlikte Old Money pantolonlar, bedene tam oturmalı ve aşırı dar veya bol olmamalıdır. Old Money etek modelleri içinse yine düz kesim modeller değerlendirilebilir. Kalem etekler ve etek şort modelleri bu akımı yakalamak için yerinde seçimler.

İpek Şallar ve Fularlar

Söz konusu Old Money aksesuarları olduğunda şal ve fular çeşitleri akımın vazgeçilmezlerinden. İpek şallar ve fularlar özellikle kadınlar için bu stilin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tarzda seçilen ürünlerin desenleri genellikle sade ve zarif olup kıyafete sofistike bir hava katar. Renkli bir Old Money tarzı yakalamak isteyen erkekler de sade fular modellerini kombinlerinde değerlendirebilir.