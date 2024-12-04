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Ölüm nedeni İstatistikleri açıklandı: Kayseri'nin Sağlık tablosu dikkat çekiyor!

2022 yılına ait Türkiye ve Kayseri ölüm nedeni istatistikleri açıklandı. Ülke genelinde ölen her yüz kişiden 33,4'ünün dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybettiği gözlemlenirken, Kayseri'de bu oran 30,1 olarak belirlendi. Bu veriler, sağlık alanında önemli ipuçları sunuyor.

Ölüm nedeni İstatistikleri açıklandı: Kayseri'nin Sağlık tablosu dikkat çekiyor!

Kayseri'de ölen her yüz kişiden 14,5'inin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, 13,8'inin solunum sistemi hastalıklarından ve 6,8'inin beslenme ve metabolizma bozukluklarından kaynaklanan hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu oranlar, bölgedeki sağlık sorunlarına dair endişeleri artırıyor.

Türkiye genelinde her yüz kişiden 12,3'ü sinir sistemi ve duyu organlarından kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybederken, Kayseri'de bu oranın yalnızca 4,5 olması dikkat çekti. Bu durum, şehrin sağlık altyapısındaki farklılıkları ve hastalık türlerinin dağılımını gözler önüne seriyor.

Ölüm nedeni İstatistikleri açıklandı: Kayseri'nin Sağlık tablosu dikkat çekiyor!

Ayrıca, Kayseri'de yüzde 4,3'lük bir kesim ise bilinmeyen nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Bu durum, sağlık otoriteleri ve araştırmacılar için yeni bir araştırma alanı açarken, halk sağlığına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

 

Haber Merkezi

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