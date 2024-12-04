Ölüm nedeni İstatistikleri açıklandı: Kayseri'nin Sağlık tablosu dikkat çekiyor!

Kayseri'de ölen her yüz kişiden 14,5'inin iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden, 13,8'inin solunum sistemi hastalıklarından ve 6,8'inin beslenme ve metabolizma bozukluklarından kaynaklanan hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu oranlar, bölgedeki sağlık sorunlarına dair endişeleri artırıyor.

Türkiye genelinde her yüz kişiden 12,3'ü sinir sistemi ve duyu organlarından kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybederken, Kayseri'de bu oranın yalnızca 4,5 olması dikkat çekti. Bu durum, şehrin sağlık altyapısındaki farklılıkları ve hastalık türlerinin dağılımını gözler önüne seriyor.

Ayrıca, Kayseri'de yüzde 4,3'lük bir kesim ise bilinmeyen nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Bu durum, sağlık otoriteleri ve araştırmacılar için yeni bir araştırma alanı açarken, halk sağlığına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.