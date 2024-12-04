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Emniyet'ten kar yağışına karşı güzergah uyarıları

Kayseri'de etkisini sürdüren kar ve dondan dolayı  ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı.  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise yol durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Emniyet'ten kar yağışına karşı güzergah uyarıları

Kayseri’de etkisini sürdüren kar ve dondan dolayı  ulaşımda aksamalar olmaması adına ekipler tarafından kontroller yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise  04.24.2024 günü saat 09:30  itibarı ile yol durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kayseri-Nevşehir Karayolu: Hava kapalı, karla karışık yağmur yağışı mevcut, trafik akımı her iki yönde normal.

Kayseri-Ankara Karayolu: Hava kapalı, hafif kar yağışı mevcut,  yağış, trafik akımı her iki  yönde normal.

Kayseri-Sivas Karayolu: Hava kapalı,  hafif kar yağışı mevcut, trafik akımı her iki yönde  normal.

Kayseri-Malatya Karayolu: Hava kapalı, hafif şekilde kar yağışı ve rüzgar mevcut, trafik  akımı her iki yönde normal.

Kayseri-Yozgat Karayolu: Hava kapalı,  karla karışık yağmur yağışı mevcut, trafik akımı her iki yönde normal.

Kayseri- Niğde Karayolu: Hava kapalı, karla karışık yağmur yağışı mevcut, trafik akımı her iki yönde normal.

Kayseri-Gürün Karayolu: Hava kapalı, yağış yok. rüzgar mevcut.trafik akımı her iki yönde normal. 

Kayseri-Göksun Karayolu: Hava kapalı, yağış yok. rüzgar mevcut.trafik akımı her iki yönde normal.

Haber Merkezi

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