Ölümlü kazanın yaşandığı caddeye mahalle sakinleri önlem istiyor

Bazı sürücüler tarafından yarış pisti gibi hızlı araç kullanıldığı öne sürülen yolda mahalle sakinlerinden Kevser Tokat, “Hiçbir güvenliğimiz yok. Her yerden hızla araba geçiyor. Bu dört yol birleşimine tümsek istiyoruz. Bu yolda iki gün önce bir can kaybı yaşandı. Kazanın yaşandığı kısımda sokak lambası da yok” dedi.

Kayseri Kocasinan İlçesi’ne bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar yaşanan kazalardan şikayet ediyor. Karadeniz caddesi ile Nuryurt Caddesi yol birleşim kısmında geçtiğimiz günlerde kaza yaşandı. Kazada bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından mahalle sakinleri tepki gösterdi. Çocuklarını sokağa göndermeye korktuklarını ifade eden mahalle sakini Kevser Tokat, “Buradan tüm yetkililerimize sesleniyorum. Artık bu mahallede kaza ve can kaybı yaşanmasından gerçekten bıktık. Bu yolda yarış pisti ve otobandaymış gibi hız ve yarış yapıyorlar. Çocuklarımızı artık parka gönderemez olduk. Hiçbir güvenliğimiz yok. Her yerden arabalar hızla geçiyor. Bu dört yol birleşimine tümsek istiyoruz. Bu yolda iki gün önce bir can kaybı yaşandı. Kazanın yaşandığı kısımda sokak lambası yok. Sokak lambası istiyoruz. Başka kaza ve can kaybı yaşanmasın. Lütfen sesimize çare olun” şeklinde konuştu.

Yavuzlar Mahallesi’nde 50 yıldır yaşayan Zübeyde Bağcı, mahallenin köyden farksız olduğunu belirterek, “Burada kaza çok oluyor. Çok hız yapıyorlar. Buranın kaldırımlarını geçen sene yaptılar. Bu sene düzen olmadı yeniden bozup aynı taşı koyuyorlar. Her şey düzgün olsun istiyoruz. Çocukların güzel yaşamasını istiyorum. Burada her gün kaza oluyor. Böyle mahalle mi olur? Seçimler gelince güzelce oyu topluyorlar. Nerede burada faaliyet. Belediye başkanı gelsin mahalleye baksın. Bu mahalle ölü mahalle. Çocukların oynayacağı, yetişkinlerin oturacağı bir yer yok. Burada hiçbir gelişim yok. Burada gelişim neredeyse gösterin burası köy gibi bir yer” diye konuştu.

‘BURADA GÜNDE 2 DEFA KAZA OLUYOR’

Mahalle sakinlerinden Şahiner Kılıç, kaza yaşanan yolda sürücülerinin hızının kesilmesi için kasis talebinde bulunarak, “Burada günde 2 defa kaza oluyor. Bunlar polisin tutanaklarında da mevcuttur. Biz ana caddeye bir kasis, bir ışık koyulmasını istiyoruz çünkü her gün kaza yaşanıyor. Çocukların herhangi bir can güvenliği olmuyor, bir yere gönderemiyoruz. Bunun için yetkililere sesleniyoruz. Mahalle ile ilgilenmelerini istiyoruz. Parklarımızın da hiçbir düzeni yok, yaya geçidi istiyoruz. Bir çizelgesi olması lazım çizelgesi bile yok. Kasis olması gerekiyor onlarda yok. O yüzden yetkililerin gelip bu mahalle ile ilgilenmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘CADDEYE BİR IŞIKLANDIRMA KOYSUNLAR’

Mahallede yıllardır bir gelişim olmadığını ifade eden Hakkı Bağcı, “Burada belediye vergi almıyor mu, burayı niye yok sayıyorlar. Burada ne çocuklara ne de emeklilere hizmet yok. Temizlik, emniyet, can güvenliği yok. Kocasinan Belediye başkanı burayı gelip yerinde görsün. Ne yürüyüş yolu var ne çocuk oyun sahası ne de bir can güvenliği var. Hiçbir şey yok. Işıklandırma yok. Caddeye bir ışıklandırma koysunlar. Çok zor bir şey istenmiyor. 50 yıllık mahalle ama köyden farkı yok” diye konuştu.

Merdane Kavurmacı ise muhtarın talepleri belediyeye ilettiğini dile getirerek, “Burada her gün kaza oluyor. Muhtara söylüyoruz. Muhtar belediyeye ilettiğini ama onların yapmadığını söylüyor. ‘Biz gerekeni yapıyoruz ama onlar görevlerini yapmıyor’ diyor. Mümkünse buraya kasis ve trafik ışıkları koysunlar. Yoksa imza toplayıp belediyeye gideceğiz. Başka çaremiz yok” dedi.

‘KAZA SESİ İLE UYANIYORUZ’

Kazanın yaşandığı cadde üzerindeki apartmanda ikamet eden Safiye Demirok, sabah kaza sesleriyle uyandığını ifade ederek, “Haftada 3-4 defa burada kaza oluyor. Çok bakımsız, özellikle Kocasinan Belediye Başkanına sesleniyoruz lütfen buralara bir bakım yapsın, buraları görsün artık. Can kayıplı kazalar oluyor, buraya ışıklandırmamı yapıyorlar ne gerekiyorsa yapsınlar. Lütfen rica ediyoruz bizi sadece oy vereceğimiz zaman tanımasınlar, burayı lütfen güzelleştirsinler burası neden geri kalıyor ben anlamıyorum? Burası gerçekten çok vahim bir yer. Yeni sanayi ile burayı sadece bir tane tren yolu ayırıyor. Orası bir başka yer her yeri ile bakımlı. burası farklı bir yer, buraya neden bakılmıyor? Bu insanlar farklı insanlar mı, bizim onlarla ne farkımız var? Hiçbir faaliyet göremiyoruz. Bir sürü kaza oluyor. Biz binada kaza sesi ile uyanıyoruz. Lütfen seslerimizi duysunlar atık. Seçim zamanı geliyor o zaman da bu belediye başkanına ve muhtara oy vermeyiz. Biz burada bu kazaları görmek zorunda mıyız her gün yüreğimiz hopluyor, durmadan kaza oluyor” şeklinde konuştu.

Nurhan İçer mahallede değişim olmadığını ifade ederek “Kayseri televizyonlarını izliyorum Kocasinan Belediye Başkanı diyor biz şuraları yaptık niye buraları yapmıyorlar acaba bir gün de bu Yavuzlara gelsinler, her gün burada bir kaza oluyor. Buralara bir çözüm getirmelerini istiyoruz” dedi.