Ömer Demir: 'Çiftçilerin kotalarını silmek acizliktir'

Kooperatif Başkan Adayı Ömer Demir, mevcut yönetimi eleştiren çiftçilere yönelik keyfi uygulamalara tepki gösterdi.

Kotaların Silinmesi ve Zulüm İddiası

Ömer Demir, yaptığı açıklamada, Kooperatif yönetiminin kendilerine yapılan en küçük eleştiriye tahammül edemeyerek çiftçilere zulüm aracı olarak yetkilerini kullanmalarını acizlik olarak nitelendirdi. Demir, "Son olarak Osman Köse, Ali Köklü, Mustafa Akyürek ve Hasan Demir isimli çiftçi kardeşlerimizin kotaları silinerek emekleri çalınmıştır. Bu konuda tarafımıza çok fazla şikayet gelmektedir," dedi.

Keyfi Uygulamalara Son Verileceği Vaatleri

Ömer Demir, mevcut yönetimin fabrikayı yönetmekte aciz olduğunu ve ellerindeki yetkiyi zulüm aracı olarak kullandıklarını belirterek, yönetime geldiklerinde bu tür keyfi uygulamalara son vereceklerini ifade etti. Demir, "İnşallah yönetime geldiğimizde çiftçilere yönelik bu baskılar ve keyfi uygulamalar sona erecek," diye ekledi.