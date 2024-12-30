Ömer Faruk Aksebzeci, Yemen izlenimlerini paylaştı

Programa konuşmacı olarak katılan Faruk Aksebzeci, Yemen’de yaşanan günlük hayat ve Yemen’de şu anki durumla ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Faruk Aksebzeci, Yemen’de yönetimi elinde bulunduran rejimi yani Şii Husileri ve bunların karşısında yer alan Ehl-i Sünnete tabi olan ve nüfusun yüzde 95’ini oluşturan gruplarla ilgili bilgiler verdi. Yüzyıllar boyu birarada yaşayan bu grupların bugün bir ayrışma yaşadığını ve bununda insanların hayatlarını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Yoksulluğun, fakirliğin ve imkansızlıkların had safhada olduğunun altını çizerek Yemen’in içerisinde yaşayan halkın çok zor şartlarda hayatlarını devam ettirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Özellikle erkeklerin alışkanlık haline getirdikleri uyuşturucu bir bitki olan Gat bitkisine bağımlı yaşadıklarını, bu bitkiyi ağızlarından hiç eksik etmediklerini bu bitkinin kullanımının çok yaygın olduğunu hemen hemen tüm erkeklerin bu maddeyi kullandığını belirterek bu otun kullanımının insanların hem sağlığını hem de çalışma ortamını olumsuz etkilediğini anlattı. Ayrıca Türkiye’deki yardım kuruluşlarının Yemen bölgesindeki faaliyetlerinin de yetersiz olduğunu, devletin yardım kuruluşları ile koordineli bir şekilde destek faaliyetlerinin ve bu bölgedeki Türkiye etkinliğinin artırılması için çalışmalar yürütülmesinin önemli olduğunu vurguladı. Programda Yemen’deki yardım faaliyeti sırasında çekilen çeşitli görsellere de yer verildi.