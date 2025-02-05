Ömer Gülsoy: ‘Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürdük’

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin 11 ilde ve yüzlerce kilometrelik bir alanda büyük yıkıma neden olduğunu hatırlatan Gülsoy, Kayseri'de el ele vererek deprem bölgelerine yardımlarda bulunduklarını vurguladı. Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi'nde yapılan işbirliği protokolü ile yardımların koordineli bir şekilde ulaştırıldığını ifade eden Gülsoy, Kayseri halkının özverili desteğiyle bölgeye 1000’in üzerinde tır dolusu acil yardım gönderildiğini söyledi.

Gülsoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla Kayseri Büyükşehir, Melikgazi ve Kocasinan belediyelerinin Elbistan’da çarşılar kurarak ticaretin canlanması ve hayatın normale dönmesi için çalıştıklarını belirtti. Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bu çarşıları ziyaret edip, iş insanlarına fahri üyelik belgelerini dağıtarak yanlarında olduklarını ifade etti. Gülsoy, "Ticaret olmadan yaşam da olmaz" diyerek, asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdüklerini vurguladı.

Ömer Gülsoy, depremin yıldönümünde deprem gerçeğiyle yüzleşmenin ve olası afetlere karşı hazırlıklı olmanın ortak sorumluluk olduğunu belirtti. "Deprem öldürmez, bina öldürür" anlayışıyla depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplumu bilinçlendirmek gerektiğine dikkat çeken Gülsoy, depremlerde hayatını kaybeden 53 bin 537 cana Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı ve sabır diledi. Son olarak, depremlerde üstün çaba ve fedakârlık gösteren herkese teşekkür eden Gülsoy, "Rabbim, aynı acıları tekrar yaşatmasın, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaket ve afetten korusun. Unutmadık... Unutmayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.