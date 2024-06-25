Ömrünü tamamlayan güneş panelleri döngüsel ekonomiye kazandırılacak

Ahiler Kalkınma Ajansı ve ODTÜ-GÜNAM (Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi) iş birliğinde Fotovoltaik (PV) Panellerin Geri Dönüşümü konusunda yürütülen fizibilite çalışması kapsamında Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Eğitim ve Konferans Salonunda çalıştay gerçekleştirildi.

Ekonomik ömrünü tamamlamış güneş panellerinin döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde geri kazanımına yönelik mevcut teknolojilerin ortaya konması, gelişmekte olan teknolojilerin uygulanabilirliğine dair öngörülerde bulunulması, bu yöntemlerin ekonomik açıdan yapılabilirliğinin irdelendiği çalıştayda, Fotovoltaik Panel Geri Dönüşüm Teknolojilerinin Geleceği, Yeşil Mutabakat ve Döngüsel Ekonomi, Üniversitelerde Yapılan Fotovoltaik Panel Geri Dönüşüm Çalışmaları, Türkiye’de Güneş Paneli Atıklarının Geri Dönüşümü, Güneş Enerjisi Piyasası Odağında Yenilenebilir Enerjinin Gelişimi ve Regülasyonlar, Atık Yönetimi ve Atık İşleme Kriterleri konuları ele alındı.

Çalıştayda konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik Niğde’nin güneş enerjisi bakımından öne çıkan illerden olduğunu söylerken Niğde’ye yakın bölgelerde büyük GES projelerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Vali Çelik; “Bir panelin ortalama ömrü 20-25 yıl şu an çok sorun olmamakla beraber ileride güneş panellerinin geri dönüşümü bir sorun olarak karşımıza çıkacak. Dünya genelinde özellikle yenilenebilir enerji ile ilgili eğilim var ülke olarak imzaladığımız Yeşil Mutabakat çerçevesinde hem devletin hem de özel sektörün ciddi yatırımları var. Biz de il olarak buna hazırlanmak istiyoruz. Hem fizibilite çalışması yapmak hem de Niğde’nin sahip olduğu avantajı biraz daha üst noktalara taşımak istiyoruz, bu çalıştay da bunun bir parçası olacak. Buradan çıkacak sonuçlarla Niğde’nin bu anlamdaki hem ekonomik olarak hem de yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini daha iyi noktaya taşımasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

ODTÜ- GÜNAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Çelik ise panellerde çok kıymetli malzemeler kullanıldığına dikkati çekerek var olan güneş panellerinin ömrünü tamamladığı zaman ayrıştırılarak tekrar ekonomiye kazandırmak gerektiğini belirtti.

Niğde’nin geri dönüşüm konusunda ihtisaslaşan bir il olduğunu söyleyen Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ise yaptığı açıklamada proje için Niğde’yi seçme sebeplerinde söz konusu bilgi birikiminin etken olduğunu belirtti.

Varol; “Fotovoltaik panellerin geri dönüşümü konusu çok önemli çünkü bunun çevresel anlamda ciddi bir tehlike olduğunu, hammadde kullanımına bağlı ekonomik katkı sunacağını ve yeni iş alanları doğurarak döngüsel ekonomi sağlayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ahiler Kalkınma Ajansı ve ODTÜ-GÜNAM iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında güneş panellerinin geri dönüşümü konusunda bölgesel ve ulusal bir platform oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacağı ifade edildi.