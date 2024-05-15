Onaltıncısı yapılan Aile Sağlığı Merkezi resmi açılış için gün sayıyor

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapılan Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi resmi açılış için gün sayıyor.

Melikgazi’ye sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ilçenin refah seviyesini yükselten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “ Melikgazi’mize sağlık alanında birçok yatırım yaptık. Yalnızca 5 yılda 15 adet aile sağlığı merkezi kazandırdık. Bu yatırımlarımızdan biri de Melikgazi Belediyemiz ve hayırsever iş birliği ile Yeniköy Mahallemize kazandırdığımız Hatice- Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezimiz. 4 hekim kapasiteli ve 2 eczaneye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası, seminer-eğitim odası, laboratuvar yer alan sağlık merkezimiz zemin ve 1. kattan oluşuyor. Vatandaşlarımızın kendi mahallelerinde sağlık hizmeti almaları konfor sağlıyor. Bu yüzden her mahallemize butik sağlık ocakları, butik camiler gibi hizmetler sağlıyoruz. Bu dönemimizde de sağlık yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Sağlık alanında yatırım yapmakla kalmayıp yeni projemiz Sağlık Turizmi Kampüsü ile şehrimize yeni bir vizyon kazandıracak; sağlık turistlerini şehrimizde ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu; “Melikgazi Belediyesi olarak hemşehrilerimizi nitelikli hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sağlık ocağımızın yapımında emeği geçen hayırseverimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hatice-Azmi Nalbantoğlu Aile Sağlığı Merkezi’miz şimdiden Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun. Yeni projelerimizle Melikgazi’mize değer katacak hizmetlerimize canla başla devam ediyoruz” dedi.