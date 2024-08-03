Onbinler Filistin için yürüdü

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından 'Gazze'nin sesi olmak için yürüyoruz' sloganıyla düzenlenen programda onbinlerce Kayserili, Filistin'in özgürlüğü için yürüdü.

Onbinler Filistin için yürüdü
Kayseri GündemEditör

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından ’Gazze’nin sesi olmak için yürüyoruz’ sloganıyla düzenlenen programda onbinlerce Kayserili, Filistin’in özgürlüğü için yürüdü.

Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tarafından İran’da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye’nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenlendi. Kartal Şehitliği’nde toplanan binlerce kişi, pankartlar ve attıkları sloganlarla İsrail’i protesto ederek Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Bürüngüz Camii önünde vatandaşlara seslenen Mehmet Emin Arslantürk, İsrail’in Filistin’e saldırılarına olan tepkileri dile getirdi.

Tekbirler getiren grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

Onbinler Filistin için yürüdü
Onbinler Filistin için yürüdü
Onbinler Filistin için yürüdü
Onbinler Filistin için yürüdü
Onbinler Filistin için yürüdü
Onbinler Filistin için yürüdü
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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