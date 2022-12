Önce bıçaklayarak öldürüp sonra evi ateşe veren sanıklar hakim karşısına çıktı

Olay, Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi’nde 3 katlı binanın ikinci katında yangın çıkmasıyla yaşandı. Yanan evde yaşamını yitiren şahsın üzerinde bıçak izlerine rastlandı. Cinayet şüphesiyle başlatılan çalışmada yabancı uyruklu H.E. ile H.H. tutuklandı. 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu sanıklar H.E. ve H.H. ile taraf avukatları hazır katıldı. H.E,, "H.H.'nin babası IŞİD'den dolayı cezaevindeydi. Yusuf'un evinde çay içtikten sonra sızmışım. Kendime geldiğimde Yusuf yerde yatıyordu. Ben suçsuzum" dedi.

Diğer sanık H.H. ise suçlamayı kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti iki sanığında tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.