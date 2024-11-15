Onlarca at ve at sever bir araya geldi

Nevşehir'de düzenlenen at festivali onlarca at ve at severi bir araya getirdi. Pers dilinde 'Güzel Atlar Diyarı' anlamına gelen Kapadokya'da bu yıl ilk defa düzenlenen festivale hem çocuklar, hem de yetişkinler ilgi gösterdi.

Onlarca at ve at sever bir araya geldi
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de düzenlenen at festivali; onlarca at ve at severi bir araya getirdi. Pers dilinde ’Güzel Atlar Diyarı’ anlamına gelen Kapadokya’da bu yıl ilk defa düzenlenen festivale hem çocuklar, hem de yetişkinler ilgi gösterdi.

Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen festival, atların geçit töreniyle başladı. Festival alanında bir araya gelen atlar daha sonra Ürgüp caddelerinde kortej düzenledi. Ürgüp’ün eşsiz doğal manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen festivalde çocuklar ve yetişkinler at sırtında festival alanında gezerek eylendi. Onlarca atın kortej düzenlediği festival çerçevesinde, atlar Ürgüp caddelerinde renkli görüntüler sergiledi.

Festival süresince çeşitli yarışmalar, gösteriler ve çocuklar için düzenlenen etkinlikler ile hem yerli hem de yabancı her yaştan ziyaretçi festivalin tadını çıkardı.

İHA
Kayseri Gündem

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