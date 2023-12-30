Onursal Başkan Mehmet Özhaseki’den Kayserispor’a ziyaret

Bir dizi program için Kayseri’ye gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile kulübü ziyaret etti.

Karpuzatan tesislerinde futbolcularla bir araya gelen Onursal Başkan Mehmet Özhaseki, kulüp başkanı Ali Çamlı ve teknik direktör Recep Uçar’dan takımla ilgili bilgi aldı.