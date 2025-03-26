ORAN'dan 300 bin Euroluk Uçak Bakım Projesi

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, " Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker: “Sosyal gelişmeyi destekleme programı kalkınma ajansları eli ile yürütülüyor. Burada biz özellikle kadın girişimciliği, kooperatifleşme, yerel değerlerin ulusal ve uluslararası markalar haline getirilmesi ve en önemlisi istihdam faaliyetleri gibi proje alanlarında çalışmalar yürüttük. 2024 yılında bölgemizde bu alanda Kayseri’de 5 proje, bölgemizde toplam 15 projeyi desteklemiş oldu. İmzalarını 2025 yılı başında gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yıllarda projelerin katlanarak devam edeceğini belirten Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker şöyle konuştu: “Bizim 2024 yılında uçak bakım üzerine, uçak bakım teknisyeni yetiştirmek üzere ORAN olarak başvurduğumuz ve yaklaşık 300 bin euro proje desteği aldığımız bir AB projemiz oldu. 2024 yılında bu projemiz oldu. 54 kursiyer yetiştirme gayesi ile başladığımız proje daha tamamlanmadan 20 kursiyer üzerinde istihdam doğrudan gerçekleştirilmiş oldu. Bu istihdamlar çok nitelikli istihdamlar. Kamu kuruluşu ve özel sektör bünyesinde istihdam edildiler. Yine benzer olarak, bizim dünya bankası ile 2025 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın imzaladığı anlaşma ile Sogreen gibi bir programa başladık. Sosyal ve dijital bir yeşil dönüşüm gerçekleştirebileceğimiz hem kamu projelerini hem kooperatif birlik ve girişimci projelerini hem de bizzat kobilerimizi destekleyecek mekanizma hazırlıklarımız devam ediyor. Bizim çalışmalarımızı yıl yıl anlatmak çok zor. Birbirini devam ettiren ve tamamlayan süreçler. 2024 yılında devam ettirdiğimiz birçok sürecin etkisini 2025-2026 yıllarında da görmüş olacağız.”