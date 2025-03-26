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  • MHP'den İstifa edip İyi Parti'ye geçen Sedat Kılınç'tan, parti değiştiren milletvekillerine veryansın!

MHP'den İstifa edip İyi Parti'ye geçen Sedat Kılınç'tan, parti değiştiren milletvekillerine veryansın!

MHP'den istifa ederek İyi Parti saflarına katılan, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, partilerinden istifa ederek diğer siyasi yapılara katılan milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MHP'den İstifa edip İyi Parti'ye geçen Sedat Kılınç'tan, parti değiştiren milletvekillerine veryansın!

Kılınç, milletvekillerinin seçim sonrası siyasi ikballerini düşünerek parti değiştirdiğini savundu. "Şu anda iktidar, milletvekili avında; amacının, Anayasa’yı değiştirmek için 400 vekil toplamaya çalışmak olduğunu biliyoruz," diyen Kılınç, uzlaşmanın sağlanmadığı bir ortamda bu geçişlerin yaşandığını ifade etti.

Siyasi Ahlaka Dikkat Çekti

Kılınç, giden milletvekillerinin çoğunun partide önemli bir hizmette bulunmadığını ve bu durumun partisinin temel değerleriyle çeliştiğini vurguladı. "Hatayı kabul etmek büyük bir erdemdir. Geçmişte hatalar yapıldı, ancak bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor," diye ekleyen Kılınç, partideki tüm üyelerin aidiyet duygusunu besleyecek bir süreç geliştirmek gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi Partiler Kanunu’nda Reform Çağrısı

Ayrıca, siyaset kurumuna olan güvenin ciddi şekilde azaldığını belirten Kılınç, "Bu insanlar futbolcu değil, siyasetçi. Milletin iradesiyle gelen insanlar ve bunu başka bir yere taşımak hırsızlıktır," diyerek siyasi geçişlerin düzenlenmesi gerektiği konusunda ısrarcı oldu. Mevcut yasal engellerin gözden geçirilmesi ve Siyasi Partiler Kanunu'nda köklü değişiklikler yapılması gerektiğini savundu. Kılınç, "Milletin iradesinin değişmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır," şeklinde konuştu.

Son olarak, İYİ Parti'nin gelecekteki stratejileri hakkında “gidenlerle değil, yol arkadaşlarımızla” yola devam edeceklerini vurguladı. Bu süreçte, daha sağlıklı milletvekili listeleri oluşturarak partiyi güçlendireceklerini söyledi.

Haber Merkezi

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