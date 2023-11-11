Örenşehir’de tarihi kazı çalışmaları sezonu tamamlandı

Yapılan çalışmaları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından yerinde inceledi. Çalışmalarda; Roma/Yunan medeniyetlerine ait kalıntılar bulunurken yazıtlarda ‘Hyakinthos’ isminin geçtiği gözlemlendi.

Kayseri İncesu ilçesinde, Örenşehir Mahallesi’nde bulunan ve yapılan çalışmalar sonucunda 3’üncü ve 4’üncü yüzyıla ait olduğu belirlenen ve tarihi Yunan medeniyetini temsil ettiği tahmin edilen Hyakinthos’un yazıtlarının ve kalıntılarının olduğu tespit edilen tarihi yapının sezonluk kazı çalışmaları tamamlandı. Yapılan kazı çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından yerinde incelendi.

Yapılan kazı çalışmaları hakkında konuşan; mevcut buluntuların yüksek düzeyde bir konutu işaret ettiğini söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “İl Kültür Müdürlüğümüzle ve değerli hocalarımızla birlikte tam 6 farklı bölgemizde kazı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz olarak da hiçbir zaman geri adım atmadan Kültür ve Turizm Bakanlığımızın taleplerine kulak vererek bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız; bu kültürel zenginliklerin yeryüzüne çıkması, insanlığa faydamızın dokunması ve Kayseri’nin bilimsel yönden de anılmasıdır. Çalışmalar çerçevesince bütün etaplarda destek veriyoruz. Burada mozaik yapılar da uzmanlarımızın görüşlerine göre yüksek düzeyli bir konutun olduğunu ve 4000 ya da 5000 metrekarelere kadar yayılması öngörülen bir değerimizi Kayserimize kazandıracağız. Kazı çalışmalarının sezon sonuna gelmiş bulunmaktayız ancak yeni sezonun açılmasıyla birlikte daha da verimli çalışacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

‘3’ÜNCÜ YÜZYILI İŞARET EDEN KALINTILARA RASTLANDI’

Yaklaşık üç yıl önce müze müdürlüğü başkanlığında çalışmaların başlatıldığını ve çalışmaların en başından itibaren birçok tarihi kalıntının belirlendiğini belirten Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “İncesu’nun Örenşehir Mahallesi’nde çalışmalarımızın yapıldığı alanda daha öncesinde mozaik kalıntılara rastlanmıştı. Üç yıl önce de müze müdürlüğümüzün başkanlığında kazıyı başlatmıştık. Kazının ilk aşamalarından itibaren birçok kısım ve bölge açığa çıkarıldı, her yıl açığa çıkarılan bölge sayısı artıyor. 300 metrekareye kadar keşfedilen mozaik kareler 600 metrekareye kadar ulaştığını görüyoruz. Toplamda ise 3600 metrekareye yakın bir alan da açığa çıkarıldı. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde 4’üncü yüzyılda inşa edildiği kanısına varıldı, ancak 3’üncü yüzyılı ve daha sonraki dönemleri işaret eden verilere de ulaşıldı. Yapıya bakıldığında taban işçiliklerinin çok nitelikli olması, buranın bir nevi villa olarak kullanıldığını düşündürüyor. Yapıda ayrıca Latince ve Grekçe yazıtlar da bulundu. Çoğunlukla geometrik süslemeler mevcut, genel olarak bakıldığında ise Kayseri’nin farklı noktalarında birçok medeniyetin izlerini görüyoruz. İlerlediğimiz süreç içerisinde çalışmalarımızın sezon sonuna gelmiş bulunmaktayız, gelecek sezonda farklı alanlar da dahil olmak üzere çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

‘YAZITLARDA HYAKINTHOS İSMİ GÖRÜLMEKTE’

Ayrıca 6’ıncı yüzyıla ait Bizans kalıntılarının bulunduğunu ve bölgenin idarecilerinden olduğu tahmin edilen Hyakinthos’a dair veriler elde ettiklerini söyleyen Kazı Çalışması Sorumlusu ve Öğretim Üyesi Can Erpek, “İlk etapta 4’üncü yüzyıla ait belirtilerin olduğunu düşündüğümüz yapıların 3’üncü yüzyıla ait olduğunu söylememiz mümkün. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde daha eski dönemlere, Roma dönemlerine ait olduğuna dair verilere de ulaşabiliriz. Arkeolojik verilerle değerlendirdiğimizde 6’ıncı yüzyıla ait Bizans verileri de gözüküyor ve bölgeye Türklerin de gelmesiyle kullanılmaya devam edildiği görülüyor. Yaklaşık 33 konutun olduğu bir yapıdan bahsediyoruz ancak açık bir sınırına halâ ulaşmış değiliz. Gelecek yılda devam edilecek çalışmalarla birlikte yapı sınırlarının daha da genişleyeceğini tahmin ediyoruz. Yapı, oldukça değerli taban mozaiklerine sahip. Kapadokya dahil olmak üzere bölge çerçevesince bu denli geniş ve derin çaplı mozaikleri görmüyoruz. Kapadokya ve bu çevre içerisinde ağırlıklı olarak imparatorluk mülklerinin mevcut olduğunu biliyoruz, bulduğumuz yazıtlarda ise ‘Hyakinthos’ ismiyle karşılaşıyoruz. Bölgenin yöneticilerinden olduğunu düşünerek kaynakları ve buluntuları inceliyoruz. Bölgenin birçok yöneticisinin ismini biliyoruz fakat bu zamana kadar böyle bir yapının olması söz konusu değildi” diye konuştu.