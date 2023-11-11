Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 11.11.2023 00:15
  • Güncelleme: 11.11.2023 00:33
Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak’ta meydana gelen olayda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine F.Y. (50), oğlu M.Y. (16) ve C.A. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavgada F.Y. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis ekipleri de kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'nin nüfusu 594 bin 344 kişi oldu

Melikgazi'nin nüfusu 594 bin 344 kişi oldu

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atatürk'ü Anma Programına katıldı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Atatürk'ü Anma Programına katıldı

Talas'ta bu Pazar 'Antika Pazarı' var

Talas'ta bu Pazar 'Antika Pazarı' var

Ulu Çınarlar Korosu ve liseli gençler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi

Ulu Çınarlar Korosu ve liseli gençler Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi

Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon

Güven timlerinden şüpheli taksiye film gibi operasyon

KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı kuruluyor

KTO Avrupa Birliği Hatıra Ormanı kuruluyor

Çok Okunanlar
1
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

2
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

3
'LGBT Konseri İptal Edilmelidir'

‘LGBT Konseri İptal Edilmelidir’

4
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

5
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

6
Filistin'e Gönül Köprüsü

Filistin'e Gönül Köprüsü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze Özgürlük Filosu yeniden yola çıkıyor

Gazze Özgürlük Filosu yeniden yola çıkıyor

Örenşehir'de tarihi kazı çalışmaları sezonu tamamlandı

Örenşehir’de tarihi kazı çalışmaları sezonu tamamlandı

DAHA FAZLA
Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

2 katlı müstakil ev yangında kül oldu

2 katlı müstakil ev yangında kül oldu

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ortaya çıkıyor

İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapısı ortaya çıkıyor

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yeni havaalanı terminal binası 24 Kısım'da açılıyor

Yeni havaalanı terminal binası 24 Kısım'da açılıyor