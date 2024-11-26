Ormalar Kralı Aslan Kayseri'ye geliyor

Her hafta sonu çocuklar için birbirinden güzel oyunları Kayseri'ye getiren KUMSMALL Mobilya AVM, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kumsmall Mobilya AVM bu hafta sonu da çocuklar için Ormanlar Kralı Aslan'ı Kayseri'ye getiriyor.

Ormalar Kralı Aslan Kayseri'ye geliyor
Kayseri GündemEditör

Her hafta sonu çocuklar için birbirinden güzel oyunları Kayseri’ye getiren KUMSMALL Mobilya AVM, etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kumsmall Mobilya AVM bu hafta sonu da çocuklar için Ormanlar Kralı Aslan’ı Kayseri’ye getiriyor.

Mobilya başta olmak üzere moda, eğlence ve lezzetin merkezi olan KUMSMALL Mobilya AVM, çocuklara yönelik etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri Ormanlar Kralı Aslan Kumsmall Mobilya AVM’de olacak. Ormanlar Kralı Aslan’ın eğlenceli müzikal gösterisi Cumartesi ve Pazar günleri saat 14.00, 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans halinde çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek gösteri sadece müzikal oyun ile sınırlı değil. Çocuklar Ormanlar Kralı Aslan ile birlikte boyama atölyesinde de keyifli vakit geçirme imkanı bulacak.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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