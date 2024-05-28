OSB davasında Nursaçan ve 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
Kayseri OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi.
Kayseri OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte 6 yöneticinin yargılandığı davaya devam edildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken OSB Eski Başkanı Tahir Nursaçan ve 6 yönetici mahkemeye gelmedi. Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi adına duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.