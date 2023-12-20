OSB'yi Talas'a bağlayacak olan yol, trafiğe açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) Talas bölgesine bağlayacak ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan Mehmet Özhaseki Bulvarı’na doğrudan ulaşım imkânı sağlayacak 70 milyon TL maliyetli yolun trafiğe açıldığını duyurdu.

Kent merkezi ve kırsalda önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçiren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını genişletecek ve konforu arttıracak önemli ana arterlerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi’ni 15 Temmuz Bulvarı ile Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas’a bağlayacak ana arterlerden biri olarak projelendirilen toplam 12 kilometre uzunluktaki 15 Temmuz Bulvarı’nın yapım çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

“15 Temmuz Bulvarı’nın önemli bir kesimi hizmete açılmış oldu”

Büyükkılıç, Hacılar yolu ve Eskişehir gecekondu önleme bölgesi arasında kalan Danişmentgazi Mahallesi’ne uzanan 2 bin 200 metrelik yol kesiminin tamamlanarak trafiğe açıldığını, böylece 15 Temmuz Bulvarı’nın önemli bir kesiminin hizmete açılmış olduğunu ifade etti. Kayseri ulaşımına önemli bir ana arter kazandırılmış olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yolda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“15 Temmuz Bulvarı’nın önceki yıllarda tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Hacılar yoluna kadar olan 4 kilometrelik kesiminin devamında yer alan, 30 metre imar genişliğine sahip bu yolda, kazı dolgu işleri, kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hatları, üstyapı malzemesi serimi, refüj bordür imalatları, peyzaj çalışmaları ve asfalt çalışması yapıldı. Gerekli kısımlarda otokorkuluk, yatay ve düşey işaretlemeler ve diğer yol güvenlik elemanları da yapılan yolda aydınlatma için yeni hat çekimi ve direk dikme işleri geçekleştirildi. Yaya yolları, bisiklet yolları, istinat yapıları gibi gerekli tüm donatılarıyla birlikte her türlü detayın düşünüldüğü yolun taşıt trafiğine açılmasıyla birlikte Kayseri ulaşımına önemli bir ana arter kazandırılmış oldu.”

“Şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım imkânlarının arttırılması amaçlandı”

Büyükkılıç yolun tamamlanması ve trafiğe açılmasıyla birlikte şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım ağına yeni bir yol eklendiğini belirterek, “Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan Hisarcık yoluna doğrudan ulaşım imkânı sağlandı. Kartal Bulvarı’na alternatif olarak planlanan bu yol ile şehir merkezinden Organize Sanayi Bölgesi istikametinde Kartal Kavşağı’nın ve devamındaki kavşakların araç yoğunluklarının azalması, şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım imkânlarının arttırılması amaçlandı” diye konuştu.

“15 bin ton sıcak asfalt serildi”

Yol çalışmalarında kazı dolgu imalatları kapsamında 250 bin metreküp toprak hareketi yapıldığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “15 bin ton sıcak asfalt serilmiş, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarından oluşan toplam 9 bin metre altyapı hattı döşenmiştir. 15 Temmuz Bulvarı’nın bu kesiminde yapılan çalışmaların toplam yatırım bedeli güncel rakamlara göre yaklaşık 70 milyon TL’dir. Şehrimize, bölgemize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Yeni yolun kente hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, araç sürücülerine de bir kez daha trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu.