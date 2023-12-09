Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu temeli atıldı

 Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Eğitime yapılan yatırım hayırların en güzeli olsa gerek diye düşünüyorum. Osman amcaya çok teşekkür ediyorum. Allah kesesine bereket versin' dedi.

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  • 09.12.2023 19:16
  • Güncelleme: 09.12.2023 19:16
Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu temeli atıldı

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi’nde Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilecek Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu Temel Atma Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, hayırsever Ulubaş ailesi ve il protokolü katıldı.


Proje konusunda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, “Eğitime yapılan yatırım hayırların en güzeli olsa gerek diye düşünüyorum. Osman amcaya çok teşekkür ediyorum. Allah kesesine bereket versin” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise “Biraz önce 618 konutluk bir kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenindeydik. Şu dakikada yine başka bir kompleksin temel atma törenindeyiz. Allah yapandan, yaptırandan, aracı olandan, emeği geçen herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.

Kayseri’de çok güzel birlik ve beraberlik olduğunu söyleyen Ersoy, “Cumhur ittifakı ile birlikte çok güçlü ve koordineli bir şekilde inanmış ve azmetmiş kadrolarla hizmet yarışı olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Sevgili gençler sizleri tebrik ediyorum. Osman Ulubaş gibi bir büyüğümüzün yaptırdığı okulda okuyorsunuz. Eğitim camiamızın yüzü akısınız, sizleri kutluyorum” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu Spor Salonu içerisinde bu programı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Temelini atacağımız yer aslında vakıf ile ortak olunan bir arsaydı. 8 bin metrekaresi milli emlaka ait, Sibel hanıma teşekkür ediyoruz.  Büyükşehir Belediye Başkanımın desteğiyle, 8 bin metrekarelik alanı böldük, okul alanına çevirdik. Osman Ulubaş kampüsü olacak” dedi.

Hayırsever Osman Ulubaş ise herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, sıcak ve samimi bir konuşma yaptı.

1ha

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