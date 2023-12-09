Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu açıldı

Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılıdır. Şehrin geleceği için risk alıp koşuyorlarsa o şehrin geleceği aydınlık olur. Bu noktada Türkiye için ve bu şehir için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu açılışı yapıldı. Açılışa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TOKİ Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yapılan tesis için Başkan Çolakbayrakdar ve Kocasinan Belediyesi’ni tebrik eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bütün belediye başkanlarını hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılıdır. Şehrin geleceği için risk alıp koşuyorlarsa o şehrin geleceği aydınlık olur. Bu noktada Türkiye için ve bu şehir için durmadan çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir dahil 16 ilçe belediyesinin de güzel işlere imza attığını söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, yapılan kütüphanenin de mahalleye canlılık katacağını söyledi.

Yapılan kütüphane ve spor salonu hususunda Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, el birliğiyle Kayseri’ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sinan Kütüphane’nin ve spor salonunun Ahievran Mahallesi’ne hayırlı olmasını dileyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Burası kentsel dönüşüm projemiz arasında yapılan çalışmalarımızdır. Burada ilk önce gecekonduların yıkımıyla başladık. 178 gecekonduyu kamulaştırmayla yıktık. İmar planlarına uygun yapılaşmaya başladık. Bu doğrultuda sosyal donatıları birer birer yerine getirdik. Yol ve çevre düzenlemenin yanı sıra aile sağlık merkezi, Sinan Kütüphanesi ve sosyal tesisi bölgeye kazandırdık. Gençlerin daha güzel yetişebilmesi için yapmış olduğunuz hizmetlerden almış olduğumuz ilhamla tesisler ve hizmetler üretiyoruz. Kentsel dönüşümle sadece binalar yapılmıyor, sosyal donatılar da bir o kadar ehemmiyetli ve önemlidir. Depreme dayanıklı yeni yapılar yapılıyor ama sosyal bir dönüşüm gerçekleşiyor. Vatandaşlarımız dönüşümle daha mükemmel bir ortamda yaşama imkânı buluyor. Ayrıca bölgeye yeni bir okul müjdesini buradan veriyorum. Kentsel dönüşümle projelendirdiğimiz okul alanı, bakanlık onayını geçti inşallah yatırım programına girmesi amacıyla bakanlığa gitti ve en yakın zamanda okul yapılacağının müjdesini veriyorum” şeklinde konuştu.