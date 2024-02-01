Oto Galericiler Sitesi yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve yeni yönetimini ağırladı.

Oto Galericiler Sitesi yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve yeni yönetimini ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nde yapılan genel kurulda yeniden seçilerek güven tazeleyen Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu ve yeni yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, yeni yönetime ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükkılıç, galerici esnaflarının talep ve önerilerini dinleyeceklerini belirterek, “Cenab-ı Allah helalinden bol kazanç versin. Varsa talepler, onları dinleriz, beraber değerlendiririz. Bu şehrimizin olmazsa olmazı olan canlarımıza ne gerekiyorsa onu yaparız” dedi. Kayseri’yi çok sevdiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Biz sizler için varız, buralar hizmet yeridir. Biz sizlerle beraber bugünlere geldik. Cumhurbaşkanımız bizim şahsımıza Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde bir görev tevdi etti. Ayrım gözetmeden, herkesi bağrımıza basarız, bir ağabey, bir kardeş anlayışı içerisinde bağrımıza basarız. Biz toplumu böyle görüyoruz. Anadolu ahlakı ve irfanı ile bu anlayış içerisinde kucaklayıcı olacağız. İnsanların hayırlısı da ona hizmet eden mantığı ile gayret ediyoruz. Şehrimizi çok seviyoruz, Kayseri bir başka güzel.”

Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu da Başkan Büyükkılıç’a galerici esnafları olarak her zaman yanında olduğu için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tebrik ederek, hayırlı olmasını temenni etti.

Oto Galericiler Sitesi yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Oto Galericiler Sitesi yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Oto Galericiler Sitesi yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Oto Galericiler Sitesi yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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