Oto hırsızları suç makinesi çıktı

Kayseri'de bir kişinin otomobilini çaldığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Oto hırsızları suç makinesi çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir kişinin otomobilini çaldığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir kişinin aracını çaldığı tespit edilen İ.K. (27), M.E. (26) ve Ş.Y.’yi (27) düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelilerden İ.K.’nin (27) 5 suçtan kaydı, M.E.’nin (26) ’Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 4 adet kaydı, Ş.Y.’nin ise 8’i ’oto hırsızlık’ olmak üzere 12 suçtan kaydı ve 8 yıl 9 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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