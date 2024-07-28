Oto hırsızları suç makinesi çıktı

Kayseri’de bir kişinin otomobilini çaldığı belirlenen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir kişinin aracını çaldığı tespit edilen İ.K. (27), M.E. (26) ve Ş.Y.’yi (27) düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelilerden İ.K.’nin (27) 5 suçtan kaydı, M.E.’nin (26) ’Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 4 adet kaydı, Ş.Y.’nin ise 8’i ’oto hırsızlık’ olmak üzere 12 suçtan kaydı ve 8 yıl 9 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.