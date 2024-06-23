Otomobil biçerdövere arkadan çarptı: 4 yaralı

Kayseri-Malatya karayolunda, otomobilin biçerdövere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil biçerdövere arkadan çarptı: 4 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri-Malatya karayolunda, otomobilin biçerdövere arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Kamber mevkiinde 34 BDH 155 plakalı otomobil, 66 13 19 028 plakalı biçerdövere arkadan çarptı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kayseri - Malatya karayolu Kayseri’ye gidiş istikametinde bir süre trafik akışı sağlanamazken uzun araç kuyruğu oluştu. İncelemelerin ardından kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil biçerdövere arkadan çarptı: 4 yaralı
Otomobil biçerdövere arkadan çarptı: 4 yaralı
Otomobil biçerdövere arkadan çarptı: 4 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Doğu Garajındaki iş yerinde ölü bulundu
Doğu Garajındaki iş yerinde ölü bulundu
AK Parti'den Bahadır'a düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama
AK Parti'den Bahadır'a düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama
Kayserili bayram tatilciler Antalya'ya aktı
Kayserili bayram tatilciler Antalya'ya aktı
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin: 'Olayları örtbas ederek huzuru sağlayamazsınız!'
CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin: 'Olayları örtbas ederek huzuru sağlayamazsınız!'
Pınarbaşı Belediye Başkanı yağan: 'Sağ duyulu olmaya çalışıyoruz'
Pınarbaşı Belediye Başkanı yağan: 'Sağ duyulu olmaya çalışıyoruz'
Milletvekili Genç, 'O hayatta olsun, gerekirse hiç belediyemiz olmasın'
Milletvekili Genç, “O hayatta olsun, gerekirse hiç belediyemiz olmasın'