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Otomobil ile çarpışan Tofaş fırlayarak refüje uçtu: 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada otomobillerden biri refüje uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile çarpışan Tofaş fırlayarak refüje uçtu: 3 kişi yaralandı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta iki aracın çarpıştığı kazada otomobillerden biri refüje uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Toptancılar sitesi kavşağında yaşandı. E.Ö. idaresindeki 68 ADU 410 plakalı Fiat marka otomobil ile Ankara istikametine gitmekte olan F.G. yönetimindeki 58 EC 438 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Tofaş otomobil çarpışmanın şiddetiyle fırlayarak refüje uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerinde müdahale edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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