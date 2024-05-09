Otomobil kazara değil 'nazarla' liften kaydı

Kayseri’de yaşayan Erol Eraslan arabasına 5 yıl sonra bulduğu jantlarını taktırırken nazar duası ettiği videoyu çektikten sonra arabası liftten kayarak yola çıktı. Çalışanların ve Eraslan’ın hızlı refleksi ile otomobil durdurulurken, muhtemel bir kazanın da önüne geçildi. Araç sahibi Eraslan, “Kendi arabama nazarım değdi” dedi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Kartal Bulvarı’nda meydana gelen olayda, hobi olarak eski araçları alarak yenileyen Erol Eraslan, 5 yıldır aradığı jantı sonunda bularak aracına taktırmak üzere oto lastikçiye gitti. Lastikçide yanında bulunanların çektiği videoda lastiklerin araca çok yakıştığını söyleyerek nazar duası eden Eraslan’ın duası bittikten sonra araç liften inerken birden yola kaydı. Çalışanların ve Eraslan’ın hızlı refleksi ile araç durdurulurken, muhtemel bir kazanın da önüne geçildi. Para almak için el frenini indirdiğini ve daha sonra kaldırmayı unuttuğunu söyleyen araç sahibi Eraslan, “Nazara inanmazdım ama kendi arabama nazarım değdi” dedi.

Lastikçide çalışanların kendisini uyardığını söyleyen Erol Eraslan, “Ben normalde hobi olarak boş vakitlerimde eski model araçlar alıp tadilat yapıyorum. Bu da bizim Kayseri’de kendimizi mutlu ettiğimiz ve boş vaktimizi değerlendirdiğimiz bir aktivitemiz. Kendimize bir hediye alacaktık ve yaklaşık 5 yıldır da ben bu jantı bulamıyordum. Bu çelik jantı bulduk, aldık Ankara’dan getirttik. Mahallemizde yakın olan lastikçi arkadaşa gittik taktırmak için. O da dedi ki “Abi çok beğenerek konuşuyorsun, nazarın değecek. Başına iş gelecek” dedi. Ben de yok gelmez dedim. Hatta ondan önce de dedi ben seni çekeceğim diye. Ben de orada Tebbet Suresi’ni okudum. Dedim ki Allah’ım nazarımız değmesin, bugün çok güzel bir gün. 5 yıldır aradığımız jantı bulduk, arabamıza taktırıyoruz dedim. O sırada ben parayı ödemek için el frenini indirmişim cüzdanımı almak için. El frenini tekrar kaldırmam gerekti araba lifteyken ama kaldırmadım unuttum. İnerken de tekrarlıyor oradaki çocuklar diyorlar ki, “Abi nazarın değecek” diye. Ben de nazara çok inanmazdım aslında. Ne nazar değecek diyordum. Araba iner inmez Kartal Kavşağı’na doğru hareket etti, ışık da yandı araçlar da bu tarafa doğru hareket etti. Bir anda refleksle koşma gereği duyduk. Çocuklar da görüntüde arkadan tutmaya çalışıyorlar. İçine atlamaktan başka çaremiz yoktu. Dizim biraz yaralandı ama yapacak bir şey yok. Kendimi attım kurtardım arabayı ama nazarımız da çıktı çok şükür” dedi.

Eraslan, insanların mallarını ve çocuklarını çok sevmemeleri gerektiğini söyleyerek, “Vatandaşlarımız da kendi malını, kendi çocuğunu çok sevmesinler. Ben inanmıyordum ama kendi arabama nazarım değdi. 43 yaşımdayım inanmıyordum ama ilk defa başıma böyle bir şey geldi ve benim nazarım değdi” ifadelerini kullandı.