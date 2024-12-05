Otomobil sürücüsü motokuryeye çarpıp kaçtı
Talas Atatürk Bulvarı'nda otomobil sürücüsü, iddiaya göre yayaya yol veren motokuryeye çarptı. Ardından şikayetçi olmak isteyen motokuryeyi aracıyla sürükleyerek olay yerinden uzaklaştı.
Kayseri’nin Talas ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre yayaya yol vermek isteyen bir motokuryeye çarptı. Olayın ardından motokurye, durumu yetkililere bildirmek ve şikayetçi olmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü olay yerinde durmak yerine motokuryeyi aracının önünde sürükleyerek kaçtı.